‘RADIO PENSIERI, DI GIOVAMBATTISTA: “Trigoria è un resort e Fonseca è il direttore del village”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Trigoria è un resort e Fonseca è il direttore del village. Giocatori viziati e coccolati, che a malapena salutano gli altri. Le parole di Capello sulle radio locali offendono la categoria. Il problema della Roma non è questo. La cosa negativa è che in questa squadra non c’è senso di appartenenza. Per battere l’Udinese non servono Pallotta e Baldini. I giocatori hanno staccato la spina o forse non l’hanno mai attaccata. E questo per colpa dei manager, che oggi si dovrebbero dimettere perché hanno portato la squadra a livelli troppo bassi, e con conti in rosso spaventosi. Devono richiamare subito Petrachi che aveva capito il problema. Fonseca è in profondissima confusione, è moscio ed è pronto per essere mangiato dai giocatori i quali, secondo me, non hanno diritto nemmeno allo stipendio perché non stanno facendo il loro dovere”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella Roma ora la palla passa all’allenatore, ma Fonseca è completamente fuori. Si nota anche dalla formazione. Non c’è corsa, non c’è testa: il primo tempo di ieri è stata una delle peggiori cose viste quest’anno. La squadra non segue quello che l’allenatore gli chiede. Ho l’impressione, già da alcune gare, che certi giocatori stanno con la testa da un’altra parte”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il responsabile numero uno di questa crisi della Roma è Pallotta”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella piramide dirigenziale della Roma mancano troppi mattoni per gestire con coerenza sportiva e sociale un gruppo di giocatori. Manca un dirigente vero, un presidente vero, manca l’appartenenza. Manca tutto. I giocatori sono impiegati timbranti cartellino. Ieri ho visto delle prestazioni che non si vedono nemmeno nelle categorie inferiori. La situazione non è facile da sanare”.