‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Sono convinto che il ds della Roma sarà Paratici”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io sono dell’idea che il direttore sportivo della Roma sarà comunque Paratici, che non sia mai uscita come idea”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sette milioni di ingaggio per Calhanoglu alla Juventus? Pedro alla Roma ne guadagna 3, Calhanoglu al massimo può portagli le borse”.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “I profili che escono per il d.s. della Roma sono tutti di tipo diverso, lavorano in vari modi”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma fino ad oggi ha messo in campo la politica dei giovani, ma non sempre le ha dato ragione. Leggo nomi di d.s. tipo Monchi, e dico che bisogna stare attenti. A Trigoria farebbero bene intanto ad investire tanto sul settore giovanile”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Florenzi uno scarto della Roma, buttato via come un lebbroso, che ha giocato bene sulla destra. Ieri era capitano, se lo merita. Qualcuno poi spiegherà il caso Florenzi: la Roma non ha visto l’importanza quando è rientrato quest’estate”.