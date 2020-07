‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Si sta rivalutando il mercato di Petrachi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri sera io ho visto solo la Roma in campo, sono deluso dall’Inter che nel momento topico si è sgonfiata. Si sta rivalutando il mercato di Petrachi, vedi Mkhitaryan e Ibanez”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non c’è nessun fallo di Kolarov su Lautaro, episodio a centrocampo poi. La partita è stata solo determinata dalla follia di Spinazzola nel finale. Ho visto una partita stanca e la Roma ha avuto qualcosa in più. Il nuovo sistema di gioco va bene, aiuta la squadra, ma in attacco ancora faticano. Il portiere, poi, non vale 30 milioni”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri la Roma ha fatto una buona partita, sta crescendo. Sul primo gol, però, c’è da discutere e non è la prima volta a favore della Roma. Gli arbitri sbagliano e poi continuano a farlo per compensare. Ibanez in prospettiva può essere importante per la Roma. E Fonseca, poi, ha trovato il modulo adatto alla squadra. La Roma sta facendo discretamente”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri sera ho visto una bella Roma, meritava di vincere. Che bravo quel ragazzino Ibanez, farà sempre meglio”.