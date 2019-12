‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Secondo me Pallotta non vuole vendere la Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La trattativa per la cessione della Roma potrebbe andare in porto, ma come dico da alcuni giorni, non è ancora chiusa. Pallotta credo che voglia inserire l’asset stadio nel discorso con Friedkin. Secondo me Pallotta non vuole vendere la Roma, e se lo convincono però lo fa al prezzo che dice lui”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ chiaro che Pallotta mette dentro il discorso satdio nella cessione della Roma. Stasera? L’Europa League lascia il tempo che trova, e la formazione nonostante le assenze, può bastare e avanzare per passare il turno. Non vedo grandi squadre che sono scese dalla Champions, la Roma potrebbe andare fino in fondo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La valutazione dello stadio non può essere legata allo stadio che ancora non c’è. Se Pallotta non la vuole vendere, allora è un altro discorso”.