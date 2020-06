‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Se vendono Zaniolo vuol dire che la Roma è diventata terra di conquista per tutti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il distacco con l’Atalanta non è incolmabile, ma la Roma deve essere brava ad isolarsi dalle notizie di contorno quelle sul cambio societario e sul mercato. Leonardo del Psg stravede per Zaniolo. Pallotta fa sapere a tutti di non preoccuparsi perché ai conti del club ci pensa lui, ma la Roma ha più debiti del fatturato. Se vendono Zaniolo vuol dire che la Roma è diventata terra di conquista per tutti. Lui lo vedo molto dentro alla città e al club”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sarà difficile per tutti tornare in campo dopo due mesi, però io credo che non ci saranno tante sorprese. E poi non ci sarà l’importanza del fattore campo, giocano senza tifosi. Per la Roma spero che non si vadano a toccare ancora una volta i gioielli della rosa, ma l’obiettivo deve essere costruire attorno a loro il futuro. Zaniolo? Se sono costretto a fare un sacrificio, per 60 milioni lo venderei, ma spero che non si arrivi a questo. Il distacco con l’Atalanta? E’ un calendario diffcile per la Roma, ma adesso forse la squadra di Gasperini non sarà in salute come prima. Ma è da confermare. Sarà importante anche per la Roma la prima partita”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io non mi meraviglierei se vendessero anche Zaniolo, la politica di mercato della Roma è stata sempre questa. I giocatori scarsi non li vuole nessuno e se hai bisogno di fare cassa devi vendere i migliori. Le possibilità della Roma di arrivare quarta? Prima della sospensione erano poche, la Roma non aveva fatta una grande impressione. Ora su 12 partite ne deve vincere 9: ce l’ha questa forza? Vediamo… Io dico che sarà difficile”.