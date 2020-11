‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Scalera personaggio eccezionale, brava la Roma a pensarci”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Caso Diawara? La legge non ammette ignoranza”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non c’era dolo. Ma dura lex, sed lex. In questo caso non viene messa in discussione la buona fede della Roma come invece successo col Napoli, ma resta l’errore”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non c’è vantaggio, non c’è dolo. Francamente non capisco come si possa punire una società togliendole un punto per una cosa così”.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Che ci sia stato un errore è innegabile, però non è stata presa in considerazione la tesi difensiva. Accogliendo il ricorso avrebbero potuto cambiare la norma. Riscriviamo le regole, è una cosa da burocrati. Il disappunto della Roma nasce anche dal fatto che pochi giorni prima era stato trovato un accordo con Kumbulla, è stato un gesto inqualificabile quello del Verona. La situazione Covid crea apprensione a Trigoria ma cercano di tenerla sotto controllo con la massima attenzione. Scalera? Sta prendendo in considerazione l’ipotesi Roma, lui e gli altri dirigenti faranno capo a Fienga”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il 3-0 a tavolino alla Roma è una cosa ridicola. All’atto pratico il ricorso mi sembra tempo perso”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Perché la Roma è stata condannata? Non ha fatto male a nessuno, che vantaggio ha avuto? Scalera non è uno dei burocrati che siamo abituati a conoscere, è una persona di un livello e di un’umanità eccezionale e di una preparazione stratosferica. Fossi nella Roma lo prenderei perché si mette dentro un personaggio di un livello incredibile”.