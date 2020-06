‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Roma inguardabile. Il -17 dalla Lazio è umiliante”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma inguardabile. Diciassette punti dalla Lazio, situazione imbarazzante, umiliante. Fonseca, poi, ieri a fine gara mi è sembrato poco lucido. Ho la sensazione che dentro la Roma ci sia ancora una volta qualche mela marcia che non si comporta come dovrebbe. Il tema societario incide, serve in queste occasioni la voce forte del Club. La Roma paga il secondo monte ingaggi della Serie A e i giocatori si stanno comportando in modo indegno”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Lazio sta ancora in corsa con la Juve grazie all’arbitro. Partita decisa da quel rigore e non solo. Ha combinato un disastro, meglio stendere un velo pietoso. Ieri la Roma ha iniziato decentemente, poi si è spenta. Il Milan ha meritato la vittoria senza fare niente di eccessivo. Spero che la Roma punti tutto sull’Europa League. Il crollo dell’Atalanta mi sembra un po’ improbabile”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “I romanisti se ne devono fare una ragione che quest’anno la Lazio sta lottando per lo scudetto. La Roma ieri ha ricalcato un po’ quello che ha fatto contro la Sampdoria, solo che stavolta non ci sono state le due perle di Dzeko. Questi alti e bessi di risultato dipendono dalla poca certezza societaria, ne sono convinto. Fonseca non è un cattivo allenatore, io per dare un giudizio aspetto il prossimo anno”.