‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “I Friedkin? Non parlare mai è sbagliato”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): “So che può sembrare banale, ma mi ha colpito sentir dire a Mourinho che non è in vacanza. Siamo stati mesi a raccontare dove prende casa, la quarantena, quando arriva… Si era deviata l’attenzione rispetto al fatto che deve fare l’allenatore. Si è trasformato un po’ in un influencer, ma è una cosa necessaria per questo tipo di personaggi. Il discorso introduttivo è quello che conta di più, la conferenza poteva anche finire lì: aveva detto tutto. Di “Mourinhate” ce ne sono state diverse, scelgo quando dice che ha già dovuto cambiare numero tre volte”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ho trovato un Mourinho che ha studiato: quando dice che nessuno può essere paragonato a Liedholm e Capello, ricorda la storia della Roma, Ma gli dà anche l’assist per dire di non paragonare nessuno a lui ed Herrera per l’Inter. È sempre lo Special One quando fa le conferenze, ora vediamo in campo”.