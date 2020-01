‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Quello di Florenzi è un addio mascherato da un arrivederci”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104.5): “Quello di Florenzi è un addio mascherato da un arrivederci. Come fa a tornare Florenzi? Un capitano che va via in piena corsa Champions. Aveva anche trovato una quadra con Fonseca, ma ha sentito il peso di un rapporto difficile con la Curva. Dal mercato manca il vice-Dzeko, ma se la Roma la guardi nel totale della sua rosa senza infortuni è tanta roba. Calcolando anche il recupero di un giocatore con tante qualità come Under”.

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino – 104.5): “Ultimamente Florenzi stava giocando ma il tema è che lui ha n’opportunità importante da calciatore. Lui è vittima di un equivoco tattico e ne ha pagato le conseguenze. Prendere la fascia da Capitano dopo Totti e De Rossi devi essere un gigante. Lui non ha queste caratteristiche. Sicuramente non merita questo accanimento. Se si continua con Fonseca non credo che il portoghese impunti i piedi per farlo tornare. E’ evidente che si scommette sul rapido recupero di Diawara visto l’acquisto di un giovane come Villar”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104.5): “Non credo che Florenzi tornerà alla Roma. Se guardiamo la vicenda senza pensare ai colori giallorossi la cessione è semplicemente di natura tecnica. Lui deve comunque andare all’Europeo. Abbiamo solo racconti su Villar e Perez, il giudizio è sospeso. Credo che se il mercato vada giudicato sul fatto che Zaniolo si sia fatto male allora è incompleto. Quest’anno comunque vedo una Roma in crescita”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104.5): “Florenzi è lontano da Totti e De Rossi. Non ha mai lasciato un segno indelebile. E’ un giocatore normale, se avesse giocato ad esempio nell’Inter non so se avrebbe trovato spazio. E’ stato sfortunato con gli infortuni. La Roma si è indebolita nel momento in cui si sono infortunati Zaniolo e Diawara. I tre nuovi acquisti sono giovani, sicuramente daranno una mano”.