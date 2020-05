‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “La Roma ripartirà bene”. RENGA: “Ma dovrà tifare Lazio contro l’Atalanta”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non può fare peggio di come stava facendo prima dello stop. Ricominciare sarà un vantaggio, farà meglio di quello che ci si può immaginare”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le prime partite dell’anno sono state un disastro per la Roma. Se le cose non si mettessero subito bene, la posizione di classifica non darà stimoli”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma dovrà fare il tifo per la Lazio contro l’Atalanta. La squadra di Fonseca può solo migliorare, ha una rosa ampia e questo può essere fondamentale”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io l’idea di Spadafora di far vedere ‘Diretta gol’ a tutti, dal punto di vista umano in questo momento così difficile, la trovo giusta. Eviterebbe tanti assembramenti nei locali dove trasmetteranno le partite ed è un gesto di solidarietà che aiuterebbe chi sta faticando economicamente. Non mi sorprenderebbe affatto l’uscita di Petrachi. Lui a Roma non ha mai avuto feeling con nessuno in società”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La ripresa deve essere graduale, io spero che non ci sia una ricaduta. Di soldi non se ne vedono, la cosa è davvero preoccupante. La Roma ha poco da perdere, deve provare a vincere sperando che davanti frenino. C’è lo spazio per chiudere bene la stagione”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ma come, prima sentivo, anche in questa radio, che il calcio doveva passare in secondo ordine, e adesso deve essere regalata la visione a tutti? Eh no, non ci sto. Petrachi ha un carattere particolare, ma alla Roma non ha fatto bene, non ha convinto molto”.