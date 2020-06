‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Petrachi con qualche giocatore è arrivato quasi alle mani”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Petrachi è stato sin dall’inizio come un elefante in una cristalleria. Prima del COVID lui era già in bilico. Poi si è ripreso. Petrachi non è stata un’idea di Baldini, lo ha scelto Pallotta tra una rosa di due o tre d.s. Con qualche giocatore è quasi venuto alle mani, ed ha discusso molto anche con Fonseca. Mi dicono che abbia un carattere di m… La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’intervista a Sky, e l’sms inviato a Pallotta la pietra tombale. Lui pretendeva che si dicesse la verità, invece di accollare i problemi del mercato solo al ds. Baldini è amico di Pallotta, è stato lui ad indirizzare Unicredit verso l’americano. Alla Roma consiglio di prendere un d.s che parli bene l’inglese, altrimenti ci saranno sempre delle frizioni con Pallotta. Ora Baldini vorrebbe Paratici alla Roma, lo aveva già sponsorizzato tempo fa”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “I direttori sportivi sono persone che in un club devono ambientarsi per capre come muoversi, e qui non c’è stato nemmeno il tempo utile. Non capisco il perché sia stato preso Petrachi, per portarlo qui devi prima conoscere il carattere, a meno che non ti servi un passa carte e basta”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Petrachi è stato sempre un ospite scomodo a Trigoria, ma per me non ha fatto male il suo lavoro. Se la Roma è sempre costretta a vendere la colpa non si può sempre dare al d.s.”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il caso Petrachi è la fotografia di una società quanto meno atipica. Il carattere del d.s. è strano, lo diceva anche Cairo, ma non ha tutte le colpe. Lavorare in una società come a Roma è davvero complicato- Non c’è una piramide gestionale, non c’è né capo né coda”