‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Petrachi col suo carattere si è fatto nemici dentro la Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Bisogna vedere se Pallotta vuole che Friedkin si rifaccia sotto. So che la trattativa per la cessione va avanti. Petrachi è all’angolo, con il suo carattere forte si è fatto dei nemici interni”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pallotta ha fatto capire che Friedkin non ha i soldi che vuole lui. Friedkin potebbe essersi offeso da quelle dichiarazioni, io non penso che così possa andare avanti la trattativa”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se quella di Pallotta è una tattica per avvicinarsi, non è una buona tattica quella di dire che Friedkin non ha i soldi. Se la Roma viene venduta a 575 milioni, significa che Friedkin si accollerebbe i 285 di debiti”.