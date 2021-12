‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Lo Spezia evoca brutti ricordi, serve attenzione”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “È la prossima sfida che mette davvero paura, quella a Bergamo e proprio per questo, nonostante lo Spezia evochi brutti ricordi, bisogna sfruttare la partita di oggi. Con una vittoria raggiungi la Juventus e prendi punti sulla Lazio. È ancora un momento di emergenza e Mourinho non nasconde questo tipo di difficoltà. La squadra deve andare in campo e cercare di vincere, massima concentrazione e attenzione. Il girone di ritorno sarà molto più complicato”.