‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Pedro è in mano alla Roma”. PRUZZO: “Gli svincolati non ti cambiano la vita”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104,5): “Nella Roma adesso c’è bisogno di chiarezze. La serenità dipende da come andrà la squadra in queste prime partite per capire se potrà davvero agguantare il quarto posto. So che Pedro è della Roma, gli hanno detto di pazientare perché devono forse piazzare qualche altro giocatore. Però Pedro è in mano alla Roma”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Per il quarto posto della Roma dipende molto dall’Atalanta, ma la squadra giallorossa deve dimostrare di essere pronta e non deve sbagliare niente. Vanno vinte tutte o quasi, ma non so se sarà in grado di farlo. Occorre il massimo da tutti i giocatori. Se fa il suo però la Roma la vedo nella lotta Champions, l’Atalanta ha un calendario tosto. Sul mercato puoi arrivare a due svincolati, ma non ti cambiano la vita”.