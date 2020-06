‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Pedro è già della Roma. Petrachi più saldo di Fienga”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pedro è già della Roma, così mi risulta. Pallotta è inferocito per come viene trattato dai tifosi perché lui dice che per la Roma ha speso una marea di soldi. Ora ha riallacciato una trattativa per la cessione del club, ma non so se con Friedkin o altri. Per quello che so io è più saldo Petrachi che Fienga. Ci saranno alcuni cambi nello staff dirigenziale. Pellegrini potrebbe andar via, con lui non si parla ancora di rinnovo. Zaniolo resterà, a meno che arrivi un’offerta superiore ai 60 milioni. Under andrà via al 95%”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per la Roma la cosa più importante sarebbe trovare un nuovo acquirente sicuro che possa rilanciare il club sotto tutti gli aspetti senza stare sempre a tremare in vista del mercato”,

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Petrachi è uno che dice le cose in faccia, molto diretto, e nel calcio, come nella vita, non paga. Spero per lui che i risultati lo aiutino, altrimenti sarà difficile che continuerà ad essere il ds della Roma”.