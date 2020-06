‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Pallotta preoccupato, pronto a ricorrere alle cessioni per il bilancio”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pallotta è abbastanza preoccupato per la questione economica della Roma. Vanno messi tanti soldi nelle casse del club e da quello che ho capito non li metteranno o li metteranno con le cessioni”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko ha dei periodi in cui non gioca bene, ma è da anni il portatore della croce della Roma. Comunque non ce la farà a raggiungere Pruzzo a 138 gol”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko non è un fuoriclasse, ha periodi di buio. I gol con la Samp? Ha segnato agli scappati di casa…”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se Fonseca cambierà formazione domenica vorrà dire che ha capito i propri errori. Per la Roma si prospetta una trasferta difficile, il Milan sta benissimo. Sono tra i più in forma, mentre dei giallorossi ancora non sappiamo”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La trasferta della Roma a Milano è delicata. La vittoria a Lecce ha confermato la bravura di Pioli. Dzeko ha preso la squadra in mano, questo dimostra la statura del campione”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko è un uomo squadra, in grado di risolvere situazioni delicate. La Roma può ancora puntarci, ma deve trovare delle alternative. Se non segna lui diventa un problema”.