‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Pallotta è pronto a vendere la Roma a Friedkin”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina 104,5): “Ci fanno sapere che Pallotta pensa sia giusto ascoltare le offerte che ci sono per l’acquisto della Roma. Lui ha in testa una cifra, se Friedkin arriva a quella cifra lui vende: è un momento delicato. Il presidente è innamorato di Fonseca perché ha rivoluzionato la Roma. I giallorossi devono pensare a segnare di più se vogliono puntare in alto”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina 104,5): “Smalling ha voglia di rimanere a Roma? Se lui non ci pensa neanche diventa difficile. I giallorossi non potrebbero mai garantirgli 4,5 milioni all’anno come il Manchester United. In attacco c’è necessita di trovare una soluzione perché la Roma fatica a fare gol: la situazione è preoccupante”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina 104,5): “La Roma deve prendere una decisione su Smalling: molti club si stanno muovendo. Lui è nato in Inghilterra, ha semore giocato lì e ha i suoi affetti. Magari pensa che tornando a Manchester possa riprendersi la sua rivincita. La Roma è troppo dipendente da Dzeko, senza di lui non si tira. Fonseca non si fida di Kalinic se non lo fa giocare nemmeno in emergenza”.