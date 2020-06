‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Pallotta e Baldini non vengono a Roma perché hanno paura”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca cambierà qualcosa nella formazione perché non è rimasto soddisfatto della partita con la Samp. Diawara e Ibanez per esempio l’hanno deluso. Under-Milik? È vero che la società sta cercando di lavorare sugli scambi, ma questo non sarebbe proporzionato perché la Roma ci andrebbe a guadagnare. Certo, se Under facesse bene in queste ultime partite potrebbe riaccrescere il costo del suo cartellino, così come Kluivert. La cosa sicura è che la Roma debba vendere i calciatori, la speranza è che non debba farlo con Pellegrini e Zaniolo. Starà a Baldini e De Sanctis fare una squadra competitiva. Petrachi? Si è bruciato in un anno, si è posto male con i giocatori e con i colleghi all’interno della società. Non esiste che Baldini e Pallotta non vengono a Roma perché si sentono minacciati, non li toccherebbe nessuno. Venissero a Roma e facessero il loro lavoro. La società avrebbe dovuto evitare gli addii in quel modo di Totti e De Rossi”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi sorprenderebbe la seconda esclusione di fila per Kluivert. Si sta adattando al calcio italiano, mentre di Under vedo solo passi indietro. Contro la Sampdoria Fonseca voleva risparmiare i titolari ma ha sbagliato, e anche lui si è reso conto. Con Pallotta i soldi se ne sono andati via in mille modi: diciamo che sono troppi quelli dell’ingaggio per Dzeko, ma è l’unico che ti fa restare in zona Europa. La chiarezza del presidente sarebbe una soluzione: se fosse vero, perché non dire chiaramente che si parla di ridimensionamento?”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pallotta e Baldini non vengono a Roma perché hanno paura: sono accaduti episodi che li hanno impauriti”.

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi aspetto un Milan-Roma frenato, se giocato con intelligenza, anche per il caldo. Non capisco questa situazione equivoca e tossica per il club: quando c’è un’emergenza i capi devono stare sul posto, si va sempre incontro ad errori. E chi paga? La squadra. Siamo alle prese con una situazione da bocciofila, da polisportiva, non da squadra di Serie A”.