‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Pallotta dopo aver venduto la Roma si toglierà diversi sassolini”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104,5): “Pallotta una volta venduta la società avrà tante cose da dire. Credo che vorrà togliersi dei sassolini, anzi sassi enormi, dalle scarpe. Ormai il passaggio di proprietà a Friedkin è imminente. Per la sfida di domani dico che non sarà semplice visto il risultato dell’andata ma la Roma è molto più forte del Gent”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Pallotta non lascia un ricordo indelebile, uno dei presidenti meno amati della storia della Roma. Friedkin prende il timone in una situazione non facile, speriamo che lui pensi di più a cose di calcio che al resto. Domani non sarà semplice perché all’andata la Roma comunque ha sofferto il Gent che ha avuto almeno tre o quattro occasioni limpide”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Pallotta in questi anni non ha vinto nulla, è stato poco presente e non lascia nemmeno la certezza dello stadio. Spero che Fredkin possa fare meglio e che sarà più partecipe da vicino. La Roma domani sarà diversa dall’andata. Serve la Roma che ha giocato con i ritmi espressi contro il Lecce. Servono un paio di attaccanti che aiutino Dzeko. Anche in campionato dico che la Roma deve dare continuità perché l’Atalanta ha la Champions e potrebbe accusare qualche flessione”.