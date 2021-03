‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Ora la Roma deve credere alla vittoria dell’Europa League”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ma che Roma è? La squadra sta molto bene anche dal punto di vista atletico. Ha ridicolizzato una squadra importante d’Europa. Fonseca è un allenatore che comincia ad avere un suo perché, la vittoria di ieri sera è anche merito suo. Ora la Roma ci deve credere alla vittoria dell’Europa League”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Deluso dalla prestazione dello Shakhtar. La Roma ha capito che era la partita giusta di buttarsi negli spazi, e lo ha fatto con grande qualità. Ha ritrovato un ottimo El Shaarawy. In difesa qualche sbavatura, ma Pau Lopez per una sera non ha fatto cavolate, ha fatto il suo. E’ andato tutto per il meglio, tranne l’infortunio a Mkhitaryan: io non lo avrei fatto giocare”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quella di ieri sera della Roma è una vittoria netta e di autorità. I meriti maggiori vanno all’allenatore, che dimostra di essere capace e con un carattere forte. Guai a litigare con lui. Per ora il tempo gli sta dando ragione”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma diventa una delle serie candidate alla vittoria finale dell’Europa League. Raramente nella storia un nostro club vince grazie a tre gol di italiani. La Roma è una squadra forte, difficile da mettere sotto”.