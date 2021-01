‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Nella lite Dzeko-Fonseca la Roma è la parte lesa”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nel litigio Fonseca-Dzeko la Roma è parte lesa, oltre al fatto che paga lautamente tutti e due. Io so quello che è successo tra i due, è meglio che non lo dica. Le persone di buon senso, per quieto vicvere, possono passarci sopra, anche perché la Roma si sta giocando tantissimo per la zona Champions e così anche Fonseca, anche se per me lo mandano vi anche se arriva quarto”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La vicenda Dzeko-Fonseca credo sia destinata a finire nel giro di pochi giorni. Ora il coltello dalla parte del manico ce l’ha il giocatore, perché se non lo reintegri rischi di non avere un campione che ti può dare una mano per il girone di ritorno”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non penso che Fonseca abbia deciso da solo di far restare fuori Dzeko, avrà avuto l’avallo della proprietà. Evidentemente è successo qualcosa di grave. Io non butterei la croce solo addosso a Fonseca”



Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella vicenda Dzeko-Fonseca i Friedkin dovrebbero prendere una posizione pubblica, far sapere a tutti come la pensano, così come è successo a Bergamo per Gomez. Mi sembra di vedere un vuoto societario, almeno in pubblico. Ora non fai più in tempo a vendere Dzeko, i due devono far pace”.