‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Salto di qualità? Non bastano Xhaka e Rui Patricio”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mourinho è al Nord, ieri era il Lombardia a bordo di un’auto di grossa cilindrata. Non si esclude che arrivi in auto da Mariano Comense oppure prendendo un jet. E verrà presentato il 4".

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per il salto di qualità che penso io non bastano Xhaka e Rui Patricio, servirebbero ancora un grande centravanti, un grande centrocampista e un grande difensore. Per il portiere avrei preferito un italiano, magari dall’Atalanta”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Il lavoro principale di Pinto è quello di vendere gli esuberi, perché la Roma ne ha davvero tanti. In attacco, per esempio, ce ne sono troppi, Non sarà un lavoro facile".