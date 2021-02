‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Mkhitaryan ha frenato sul rinnovo, con Raiola la Roma non può stare tranquilla”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La partita con l’Udinese non dovrebbe essere un problema per la Roma. Quello che sta succedendo tra lo spogliatoio e allenatore è più insidioso. C’è un comitato formato dagli italiani della squadra, che ha chiesto a Fonseca di ridare la fascia di capitano a Dzeko. Mi è giunta voce che Mkhitaryan ha frenato sul rinnovo di contratto. Penso che i giallorossi non lo perderanno, ma con Raiola non si può mai stare sicuri al 100%”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La fascia da capitano? Dzeko è un dipendente e deve attenersi alle decisioni della società”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ possibile che Dzeko possa giocare bene o meno a seconda se indossa la fascia da capitano o meno? Mi sembra molto strano”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La fascia da capitano ha un’importanza relativa. Credo che la società abbia già fatto la scelta ed è inutile che i tifosi o il gruppo squadra cerchi di intervenire. Decide chi è pagato anche per risolvere certe questioni”.