‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Milanese è un talento”, ORSI: “Andiamoci piano, deve ancora dimostrarlo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri la Roma ha messo in vetrina un altro talento, questo Milanese, giovane molto interessante. Gli errori di Fazio, invece, sono stati imbarazzanti. A Bologna vedo incognite per i giallorossi: attenzione, partita non facile. La Roma nelle ultime tre partite ha perso due volte e pareggiato una. Non si può perdere più terreno in campionato”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La partita di ieri sera ha messo in mostra alcuni giovani su cui puntare quando far giocare al posto di qualcuno che ha poca voglia. A Bologna la Roma deve vincere, altrimenti perdi punti importanti. La squadra di Mihajlovic è leggibilissima, non sa pareggiare. Serve un Dzeko recuperato al meglio e una coppia difensiva non come quella di ieri sera”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Andiamoci piano con l’esaltazione di Milanese. E’ un bel giocatore, ma non è ancora un talento. Lo dovrà dimostrare. Ha giocato una partita che non contava niente. Calma, altrimenti non facciamo il suo bene. Il Bologna non ama difendersi, perché teme che così il gol prima o poi lo prendi. Con la Roma deve stare attenta perché ha giocatori veloci. Il mio pronostico? Vince la Roma”.