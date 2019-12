‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Lukaku ha la febbre. E’ in dubbio per stasera”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104,5): “Lukaku ha un lieve attacco febbrile, è in dubbio la sua presenza. Se Roma e Lazio vincono riaprono il campionato, se perdono invece si crea una voragine tra le prime due ed il resto”.

Franco Melli (Radio Radio Mattina– 104,5): “Dzeko deve giocare dall’inizio. Non è uno di quei giocatori abili nel subentrare, soprattutto per una questione fisica. Spero per i giallorossi che non subentri la tipica fortuna di Antonio Conte”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104,5): “Bisogna tenere a mente che l’Inter non ha cambi a centrocampo. Conte ha bocciato Candreva interno, l’unica alternativa resta Asamoah. Credo che bloccare l’ingresso nel centro sportivo ai giornalisti del Corriere dello Sport da parte della Roma sia del tutto inutile”.