‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “La Roma si è rimessa in sesto anche grazie ad alcuni aiutini arbitrali”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il dossier Roma è su diversi tavoli, e sono certo che Pallotta stia cercando di vendere il Club, ma non scende dai 600/700 milioni. C’è in ballo ancora Friedkin. La Roma si è rimessa in sesto per il quinto posto, un po’ pochino, grazie ad alcuni aiutini arbitrali”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dal punto di vista dei comportamenti Fonseca è ineccepibile. Roma-Inter non vorrei che fosse il derby delle ‘rigorazze’ e lo vince quello che ne riceve di più”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Va elogiato Fonseca, perché è riuscito a ricompattare una squadra che stava andando alla deriva, complici anche le voci sulla cessione del club. L’allenatore è stato molto bravo, e poi la Roma avrà la possibilità di andare avanti in Europa League una competizione che da troppo tempo non viene vinta da un’italiana”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha preso i tre punti in partite dove doveva prendere, ora vediamo contro l’Inter. Sarà un test più probante, ma la Roma è una squadra in salute. Contro il Siviglia sarà dura e lì la Roma deve giocare bene e difendere meglio di quello che sta facendo adesso”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quest’anno a me la Roma non è mai piaciuta, non mi ha mai convinto. Però Roma-Inter resta una partita di cartello, le due squadre dopo la ripresa hanno conquistato tanti punti. Per me finirà in pari. Se non conquista l’Europa League allora qualche domanda su Fonseca io me la farei”.