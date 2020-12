‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “La Roma può sognare, ma ieri è stata fortunata”, MATTIOLI: “Partita falsata”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma può sognare in grande. Ha sbagliato solo la partita a Napoli, ma avrebbe anche un punto in più in classifica. Ieri, poi, ha avuto anche un po’ di fortuna, perché l’espulsione di Singo non c’era e condiziona la partita. La foto presa da dietro illude, lui prende prima la palla. Ci sono dubbi anche sul rigore. L’occhio vigile della proprietà è molto importante”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fallo pericoloso quello di Singo, l’espulsione è giusta. Ho visto quattro giocatori della Roma in buona forma: Pellegrini, Spinazzola, Veretout e Mkhitaryan. E’ un buon segnale in vista dell’Atalanta. Dzeko s’è preso una giornata di vacanza. In difesa Smalling non può essere il regista del reparto, io affiderei a lui Zapata domenica prossima”.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri ho visto un gran bel Villar, per me è un giocatore imprescindibile nel centrocampo. Fa interdizione, aiuta molto Veretout”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ma come si fa a espellere un giocatore al 14′ ? Ha rovinato la partita, sul secondo fallo Singo prende netta la palla. Poi la Roma ha meritato e avrebbe fatto dieci gol, ma la partita è cambiata con il Toro in dieci. Roma e Atalanta sono le migliori squadre in questo momento. I giallorossi sono trainati da due giocatori: Pellegrini e Spinazzola, e in attacco le cose vanno alla grande. Domenica sarà un match importante, la Roma, partita male con Fonseca in dubbio, oggi si è ripresa e può raggiungere qualsiasi obiettivo in un campionato così strano come questo. Atalanta-Roma: dico 2”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quello di Singo è un fallo, ma Abisso sono già tre giornate che è in calo netto. Ieri ha arbitrato in maniera poco coerente. La Roma ieri è stata favorita, ora la voglio aspettare ad una partita vera, prima di parlare di scudetto e Champions. Già domenica a Bergamo voglio vedere che fa. La squadra giallorossa sta giocando bene già da un paio di partite, ma in difesa vedo ancora alcuni uomini tardi con la forma fisica. Spinazzola è tornato quello dei tempi della Juve, è il miglior esterno sinistro d’Italia. La Roma può fare anche il colpo a Bergamo, ha le caratteristiche per mettere in difficoltà la squadra di Gasperini. Per me finirà in pari”.