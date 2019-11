‘RADIO PENSIERI’, VOM BRUCK: “Kluivert può diventare il nuovo Salah”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Infascelli (Nsl Radio e Tv – 90.0): “Pastore e Pellegrini sono opposti tra loro per caratteristiche: a seconda chi gioca è una Roma diversa. Pellegrini è diventato un ‘mostro’, ha avuto una crescita esponenziale. Santon ha fatto una bellissima partita, così come Diawara. Non capisco come Sarri facesse a lasciare in panchina il guineano”.

Patrick Vom Bruck (Nsl Radio e Tv – 90.0): “Ieri la Roma ha fatto una prestazione perfetta, il risultato non è mai stato oggetto di discussione. Pellegrini è stato fantastico e vanno fatti i complimenti a Fonseca che ha dato un’identità precisa ai giallorossi. Santon sta giocando bene, ricordo che quando la Roma lo prese nell’affare Nainggolan pensavo fosse un giocatore finito. Lui sta dando un contributo importante con umiltà e abnegazione. Kluivert sta crescendo a dismisura e ha solo 20 anni: può diventare il nuovo Salah. Pastore e Perotti hanno buone possibilità di tornare in Argentina a gennaio, hanno stipendi importanti”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattina – 104,5): “Il Verona dopo la Juventus è la miglior difesa del campionato. Loro cercheranno un pareggio arroccandosi in difesa. Per la Roma non sarà facile, soprattutto dopo le fatiche della trasferta turca”.

Franco Melli (Radio Radio Mattina – 104,5): “Nella prossima giornata di campionato non vedo grossi cambiamenti in classifica. La Roma ha la partita più difficile”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattina – 104,5): “Lorenzo Pellegrini ha fatto una partita straordinaria. Ricordo che molti tifosi della Roma lo contestavano. Il Verona è squadra e ha ottimi giocatori”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104,5): “La Roma ha fatto una partita da 8 contro l’inguardabile Basaksehir. Smalling? I giallorossi non hanno incontrato nessuno ma hanno offerto 10 milioni all United”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma in questo momento può permettersi anche un turnover, perché l’allenatore ha trovato una precisa identità e molti giocatori della rosa stanno attraversando un ottimo periodo di forma”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Verona non sarà facile perché i veneti stanno in un buon momento ed hanno dimostrato di essere più forti di quanto si pensava ad inizio campionato, è una squadra che si mette dietro e non ti fa giocare. Merita attenzione. Per la formazione bisogna vedere se si può far rifiatare Kluivert e dare un po’ di riposo a Dzeko che le sta giocando tutte. L’assenza di Zaniolo non credo che incida più di tanto”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma al Bentegodi deve stare attenta perché il Verona gioca un po’ come il Parma e i giallorossi devono iniziare la gara con un altro approccio rispetto al Tardini. Però la Roma sta dimostrando di essere una squadra in salute, tonica, alla quale l’allenatore ha dato una certa identità e quindi dico che può vincere”.