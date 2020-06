‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “La Roma fa muro su Zaniolo, ma Pellegrini può partire”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma con Kluivert e Under vuole monetizzare e l’olandese interessa ai bianconeri perché stanno cercando un’ala”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se la Roma vende Zaniolo fa una cavolata. In ogni caso Bernardeschi non accetterebbe mai di andare in una Roma che vende tutti i pezzi più importanti. Alla Juventus non servono Kluivert e Under”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gli striscioni di ieri contro Pallotta sono stati troppo squallidi, da prendere la distanza. Non è nemmeno ironia. Le parole di Petrachi? Spero serviranno a stimolare la squadra. Sarebbe importante che il presidente faccia una conferenza stampa per chiarire un po’ come stanno le cose. Il tifoso pensa di essere ancora importante per il club, ma non è più così. Uno degli indiziati a partire non è Zaniolo, sul quale c’è un muro enorme della Roma, ma Lorenzo Pellegrini. Lo vogliono Psg, Juve e Inter ed ha una clausola bassa”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Che qualche calciatore della Roma sia con la testa un po’ distratta ci sta, leggendo anche le notizie di mercato. Vedremo alla ripresa la squadra che starà meno peggio delle altre”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “I giocatori della Roma si ritrovano in una situazione precaria. C’è una società in vendita che non viene poi più venduta, e i conti vanno rimessi a posto. E’ un gruppo di ragazzi che sono in una terra di nessuno in classifica e sono sballottati da una parte all’altra dalle notizie di mercato e questo non fa bene a nessuno. Credo sia normale che la Roma è una squadra che abbia difficoltà a rimanere compatta e concentrata. Quella di Pellegrini, dal punto di vista tecnico, sarebbe una grave partenza”.