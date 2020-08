‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “La stagione della Roma è fatiscente. Fonseca è da confermare? Mah…”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La prova della Roma ieri sera è stata sconcertante. Occorre fare attenzione allo sfogo di Dzeko, forse dietro quelle parole c’è uno strappo. Stagione deludente, però Fonseca è riuscito almeno a conquistare un posto in Europa League. L’organico, però, è da migliorare”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma inesistente. La sconfitta era prevedibile, ma non in questo modo. Surclassati su ogni parte del campo, soprattutto in velocità. La Roma chiude male una stagione da dimenticare. Ma Fonseca è da Roma? Ci si può puntare su di lui?. La stagione della Roma è fatiscente”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ora bisogna parlare anche di Fonseca. Ieri non ha letto per niente la partita, non ha mai messo mano per cambiare qualcosa, il Sivigli lo sanno tutti come gioca, lui ha dimostrato di no. Va ripreso subito Smalling. Alla prima partita vera in Europa, la Roma ha steccato. Ieri non vedo nemmeno una sufficienza”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi chiedo: su quali certezze può ripartire la Roma il prossimo anno? Non ne vedo molte. Qualche domanda anche su Fonseca io me la farei”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Quella papera di Pau Lopez sul primo gol è brutta, goffa, ma può succedere. Lui, però, non è in condizione. Io mi faccio però qualche domanda anche su Fonseca: nella partita vera, quella che conta, ha presentata una squadra demotivata, surclassata da una squadra ch non mi sembra di fenomeni. Lopez ha sbagliato, ma anche il tecnico e gli altri giocatori devono darsi una regolata. Bisogna smetterla di dire che i giocatori sono fenomeni solo dopo aver visto due partite. A Roma si fanno i titoli presto, ma nelle partite vere molti spariscono”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ieri mi ha deluso per il modo con il quale ha preso. Difesa inesistente, forse la partenza di Smalling ha snaturato la squadra mentalmente, era un punto di riferimento importante. Male tutti, Zaniolo non l’ha mai strusciata. Le parile di Dzeko sono sacrosante, molto chiare, ha dimostrato di essere deluso da comportamento di tutti, tecnico compreso”.