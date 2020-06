‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “La Roma convive con l’incubo che la Lazio potrebbe vincere lo scudetto”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattina – 104,5): “Io sono a conoscenza che almeno quattro o cinque società di Serie A che hanno occultato alla stampa nomi di giocatori positivi al Covid19. Giocatori molto importanti, alcuni anche nazionali. La Roma dovrà vivere i prossimi due mesi con l’incubo che la Lazio potrebbe vincere lo scudetto, quello che Pallotta non è riuscito a fare fino ad oggi “.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattina – 104,5): “Si sta discutendo su orari e giorni del campionato, ma qui c’è gente che non ha ancora ricevuto la cassa integrazione e non sa se può continuare a lavorare o meno. Tutte hanno necessità di fare bene le prime dieci partite la Roma di più. Centrare il quarto posto è fondamentale. C’è da sperare che l’Atalanta inciampi altrimenti è dura. Io credo che il nuovo acquirente del club esca fuori in autunno per poi chiudere a fine anno.”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina – 104,5): “Con gli orari hanno accontentato un po’ tutti, giocatori, club e tv. Ci sono problemi abbastanza risolvibili. Ora c’è da fare attenzione agli infortuni, il rischio aumenta nel momento in cui fai più partite E’ vero che sono passati tre mesi dall’ultima gara, ma chi è più forte vince sempre e comunque”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattina – 104,5): “Va bene la ripresa del campionato ma non si deve gioire più di tanto occorre pensare a anche a chi ha sofferto e a chi ancora continua a farlo oggi per motivi economici. Io non riesco ad essere contento”.