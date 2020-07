‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “La Juve vuole Dzeko al posto di Higuain”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Juve vuole Dzeko al posto di Higuain. La Roma vuole Zaniolo, e lui vuole restare. E’ l’unico giocatore della Roma di un’altra categoria. E con il suo rientro, Pellegrini rischia di restare fuori. La Roma deve giocare una grande Europa League, altrimenti la stagione è fallimentare”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha livello tattico è migliorata, Fonseca c’ha messo otto mesi ma adesso le ha dato una quadratura. Poche squadre hanno la forza e la gamba che hanno Peres e Spinazzola. Davanti ancora si fatica a fare gol, occorrono altre alternative a Dzeko. C’è da capire anche che ruolo ha Pellegrini in questo nuovo modulo, mi sa che c’ da scegliere uno tra lui e Zaniolo”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La foto di Zaniolo insieme a Mancini? E’ fuffa. La Roma fisicamente sta bene, è un dato importante in vista del match contro il Siviglia. Fonseca ha trovato una quadratura tattica alla quale poteva pensarci prima. Lui è stato bravo a cambiare, ha rischiato ma i risultati gli hanno dato ragione. Roma-Fiorentina: per me è 1″.