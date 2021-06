‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Miki è rimasto perché non ha trovato di meglio”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "Mkhitaryan è stato il migliore della stagione della Roma, è normale che si sia guardato intorno. Tutti avremmo voluto che firmasse subito, ma il calcio è così. In passato ci sono passati anche gente come Totti e De Rossi, figuriamoci Mkhitaryan. Non ha trovato di meglio ed è rimasto".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mkhitaryan resta? Molto bene. Lui quest'anno è stato il migliore, poi è uno duttile e può ancora far bene alla squadra. Se in porta prendi Donnarumma ti metti al sicuro".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mkhitaryan incide molto sulla squadra, la Roma fa bene a tenerlo. Non so se riuscirà a giocare sempre dall'inizio, ma quando lo fa è uno di alto livello. Alla Roma manca la spina dorsale della squadra, un portiere, un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante centrale"

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Zaniolo-Mkhitaryan da Mourinho possono prendere esempio per quelli che con lo Special One si sono messi a disposizione per la squadra. Una piccola percentuale per la Roma va tenuta sul futuro di Donnarumma".