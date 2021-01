‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Il rapporto tra Fonseca e alcuni giocatori non è idilliaco”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Trigoria non sono contenti di Fonseca e non so se il posto in Champions potrà confermare il tecnico. Si stanno valutando tante cose. Io so che il rapporto tra Fonseca e alcuni giocatori non è idilliaco, e in questo modo non si va da nessuna parte”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve subito cambiare pagina e cercare di lottare per un posto in Champions. Venerdì sera il secondo peggio è stato peggio del primo, una serata storta, inutile a cercare il pelo nell’uovo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Su Fonseca non c’è mai stata una vera convinzione da parte del Club, non ho mai visto tanta fiducia sul tecnico”.