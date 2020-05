‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Il Psg e Leonardo sono innamorati pazzi di Zaniolo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Milinkovic? Io vi dico che il Psg con Leonardo sono innamorati pazzi per Zaniolo. Lo so per certo. Se non riparte il campionato la Roma rischia di vendere i gioielli”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “C’è la ripresa del campionato, ma le decisioni prese e il protocollo fanno ridere. Non mi piacciono per niente, le mie perplessità sulla fine del campionato sono aumentate. Pastore? Che coraggio a dire quelle cose, ma non è nemmeno il solo… Spero che la ripresa del campionato regali un po’ di relax alla gente”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io sono contento che riparte il campionato ma con questo protocollo non si va lontano. Il calcio non deve essere legato dai problemi degli altri settori del Paese”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non sarà lo stesso calcio, c’è qualcosa che frena. Le notizie sullo stadio della Roma? Se ne parla perché si avvicinano le elezioni…”.