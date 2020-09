‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Dzeko alla Juve non giocherà titolare”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Federico Nisii (Teleradiostereo – 92.7): “Io come vice Milik prenderei Quagliarella. Dzeko può andarsene solo e quando il polacco è qui a Roma o a Verona a disposizione di Fonseca, non prima. Ed io, finché non vedo le firme, non mi fido perché c’è di mezzo De Laurentiis. Non capisco perché un po’ tutti non mettono Carles Perez come attaccante falso-nueve. Lui può alternarsi con Mkhitaryan. Chi dice o scrive che Dzeko è stato il più grande attaccante della Roma sbaglia di grosso”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma compra, ma sta vendendo tanto forse troppo. Dzeko, per me, alla Juve non sarà titolare, farà il comprimario. Dzeko persona seria, ma come giocatore la Roma ha fato bene a cederlo”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Di Dzeko via dalla Roma mi dispiace tanto. Lui ha fatto tutto: gol. assist ed è stato leader in campo fino a diventare capitano”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko si è stufato di aspettare, è da tempo che vuole andar via. Ieri, ho saputo, ha avuto un forte scontro con Fienga. La cessione di Under è un grande colpo a quelle cifre, il turco si è buttato via per colpa di una stile di vita non da professionista. I Friedkin devono dettare dentro Trigoria regole definite, e devono essere loro direttamente a controllarle”

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Che la Roma chieda dei controlli medici sulle ginocchia di Milik è giusto, perché stai prendendo un centravanti che ti deve garantire per i prossimi cinque anni. Under venduto a 27 milioni? Grande affare, ancora non ci voglio credere… “.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Verona senza attaccante la Roma non se la porta da casa. I giallorossi sono una squadra in costruzione, in difesa ha tre ragazzini che non hanno mai giocato insieme. Dzeko non lo puoi rischiare”.



Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Verona non è male anche io dico che per la Roma non sarà una passeggiata”.