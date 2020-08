‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Icardi difficile, ma da Friedkin mi aspetto un colpo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tra Milik e Belotti preferisco il Gallo. Ma da parte di Cairo mi sembra improponibile. Con Immobile è il miglior centravanti italiano. Servono un portiere e Smalling. Se l’inglese torna è già un colpo. Pedro è un grande giocatore”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Juventus ha offerto Khedira alla Roma, ma se il tedesco stesse bene non sarebbe successo. Icardi alla Roma? Difficile ipotizzarlo, ma da Friedkin mi aspetto almeno un colpo. L’argentino considera terminata la sua esperienza al PSG e Wanda Nara l’anno scorso ha già avuto contatti con i dirigenti giallorossi. La Roma vuole fortemente Belotti ed è pronta a dare Schick più soldi al Torino. Per Dzeko l’Inter ha scavalcato la Juventus”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Milik tra tre mesi è svincolato, non so quante possibilità ci siano che vada via dal Napoli subito. Il rischio di restare un anno fermo non è un problema. I tifosi della Roma non si strapperebbero le vesti se Dzeko andasse via. Spero che Fonseca riparta con un’identità di squadra senza andare per tentativi. A centrocampo ci sono giocatori forti. Mandzukic svincolato, ma lo lascerei stare”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko alla Juve? È forte anche se non è più un ragazzino. Per un anno andrebbe ancora molto bene. Non capisco perché si sia buttato via Higuain”.