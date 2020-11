‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Ibanez è il nuovo Marquinhos”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca ha trovato ormai la formazione giusta. Ibanez è il nuovo Marquinhos. Contro il Genoa non vedo difficoltà per la Roma, l’asfalterà”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mayoral nei primi minuti non l’ha mai vista, poi si è sbloccato ed è andato bene, però ieri era facile facile per la Roma. La partita di Marassi contro il Genoa? La Roma troverà un avversario in difficoltà, senza certezze. Maran o mette i tir oppure sarà dura. Il risultato dipende molto dalla Roma. Scamacca? Vola un po’ troppo alto”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pronostico? La Roma col Genoa vince”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Genoa-Roma partita importante per chi? Il Genoa sta messo male. Vince la Roma senza problemi”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Con il Genoa per me vince la Roma”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Genoa-Roma per me è un 2”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mayoral ha dimostrato che ai giocatori va dato del tempo. Lui nella Roma ha giocato pochi minuti fino ad oggi e non è giusto darne un giudizio negativo. Genoa-Roma? Dico 2”.