‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Sergio Ramos non è un obiettivo della Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni...

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104,5): "Per la presentazione di Mourinho la Roma sta preparando una location particolare, ma non ci saranno i maxischermi in città come qualcuno aveva annunciato. Il tecnico portoghese sta arrivando in città e verrà presentato tra il 2 e il 4 di luglio. I Friedkin non cercano soci per il club, ma potrebbe essere per la costruzione dello stadio. Loro in due anni vogliono mettere a posto i conti. Per lo stadio la Roma ha individuato tre aree pubbliche e vuole scegliere un luogo nel cuore della città".