‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Friedkin vuole Paratici come ds e Capello come vicepresidente”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “E’ fondamentale cambiare marcia, le ultime partite sono state molto deludenti. Bisogna stare concentrati da subito sulla partita con l’Atalanta, che non ti regala niente”.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Al momento la Roma non merita di andare in Champions League, quindi vuol dire che hanno sbagliato qualcosa e devono avere un piano B a livello economico. Bisogna fare uno scouting abbastanza importante, perché anche se vai in Champions i problemi ci sono stati. Dovranno fare scelte giuste, perché di quelli che ci sono rimangono in pochi”.

Ilario di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Friedkin vorrebbe fare cose importanti. Vuole lavorare sull’aspetto dirigenziale e sportivo e potrebbe cambiare molto. A partire dall’uomo mercato, Petrachi: vorrebbe portare Paratici e quindi punterebbe a un uomo considerato un top player. Paratici fu molto corteggiato dalla Roma, poi andarono su Monchi. E ci sarebbe la volontà di dare a Capello le chiavi di Trigoria, con un ruolo operativo da vice president”.