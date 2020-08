‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Friedkin non faccia come Pallotta e venga a Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Pedro è un bel giocatore ma la Roma ha il grosso problema di vendere una decina di giocatori. Ora sono 35, devono essere 24-25 sennò non riesci a lavorare”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per la Roma sento parlare di Paratici e Ausilio, ma siete certi che siano i fenomeni dei fenomeni?”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sarei curioso di sapere quanti giocatori ha la Roma in rosa. Ci sono molti giocatori che non hanno in mente di lasciare Trigoria, non sono facili da piazzare. Diverse situazioni sul tavolo devono essere affrontate, come la permanenza di Dzeko. Fonseca non deve avere le difficoltà che ha avuto nella passata stagione, bisogna risolvere le questioni di fretta”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Abbiamo per anni massacrato Pallotta, ma volevo mandare un messaggio a Friedkin: venga a Roma, si può fare. Poi con gli aerei privati ti fai i tamponi prima e porti la certificazione dietro. L’andamento mi sembra quello di prima, vedremo cosa cambiano. Il d.s. sarà De Sanctis fino alla fine del mercato, poi la Roma vuole portare qui Paratici. Fonseca e Dzeko si sono lasciati malissimo, il rapporto va ricostruito”.