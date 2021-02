‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Fonseca si è legato al dito la vicenda Dzeko”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fazio e Juan Jesus avevano entrambi rifiutato la cessione, c’erano stati dei problemi con Fonseca, quindi la scelta del tecnico di non iscriverli in lista Uefa credo sia stata avallata dalla società. Però nell’ultima settimana hanno dimostrato di essere professionisti, pur essendo un po’ arrugginiti. Il Real Madrid sta pensando di cambiare allenatore e Fonseca è una delle ipotesi“.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella classifica del campionato portoghese il Braga è sotto il Porto di un punto. Il Braga non è una squadra ridicola, altrimenti dobbiamo dire che la Juventus ha perso contro una squadra ridicola. Sul caso Dzeko la Roma ne è uscita meglio di altre società: l’Atalanta ha dovuto vendere Gomez, l’Inter Icardi. Per me non ha gestito male la vicenda“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca è un bravo allenatore. Apparentemente è un gentiluomo, anche a me da quest’impressione, però litiga con molti calciatori“.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca se l’è legata al dito la vicenda Dzeko. Stasera gioca il bosniaco e domenica, contro il Milan, mette Mayoral. Il tecnico portoghese cercato dal Real? Queste sono notizie frutto di alcune dinamiche particolari, quando si muovono i procuratori… So che Allegri ha ribadito che la Roma ha un organico molto interessante e con pochi ritocchi potrebbe lottare per lo scudetto”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono curioso di vedere El Shaarawy dall’inizio perché nei minuti in cui ha giocato l’ho visto bene. Spinazzola centrale è sprecato, è quello che ti da la spinta per l’azione offensiva. Sulla vicenda Dzeko-Fonseca, la società avrebbe dovuto prendere una posizione netta, lo stallo non fa bene a nessuno”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Avete visto il Bayern Monaco che fa giocare i giovani? E perché allora stasera la Roma non mete un centrale difensivo della Primavera? In Italia c’è poca voglia di rischiare”.