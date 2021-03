‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Fonseca ha creato l’alibi ai giocatori parlando di stanchezza prima della partita”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca ha creato l’alibi ai giocatori parlando di stanchezza prima della partita. Questo è un difetto dell’allenatore giallorosso, quando corre poi all’improvviso frena”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il discorso per il quarto posto è aperto a quattro squadre, e le gare giocate il giovedì si cominciano a far sentire sulle gambe dei giocatori e questo a lungo andare può incidere. Partita sottotono della Roma, c’è da dire che ti vengono meno i giocatori fondamentali, la difesa ha preso un’imbarcata e l’attacco non ha mai impensierito la porta avversaria. Se andiamo sugli episodi non ci fermiamo più vedo tanti giocatori buttarsi a terra in area di rigore, ad alcuni viene fischiato ad altri no. Dzeko non è in condizione, ma non lo scopriamo adesso”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca reclama un rigore, ma pensasse alla partita vergognosa che hanno fatto i suoi. La Roma ha preso sei rigori quest’anno, quasi più di tutti. Il quarto posto si giocherà fino all’ultima partita di campionato. Ieri ho visto una Roma che ha subìto l’avversario che non vinceva da tanto tempo. Fonseca, invece di parlare dei rigori, pensasse a mettere a posto la difesa e l’attacco. L’atteggiamento poco incisivo della squadra è il motivo della sconfitta”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La poca freschezza di tanti giocatori della Roma e la voglia e la grinta dei giovani del Parma hanno fatto il risultato finale. Eì inutile parlare dei rigori non concessi”.