‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Fonseca bravo ma moscio, se non sta attento i giocatori lo mangiano”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca bravo ma è moscio, e se non sta attento i giocatori se lo mangiano. Si deve blindare di più. Ai giocatori vorrei ricordare che Trigoria non è un villaggio vacanze, bisogna lavorare duro”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella Roma, al di là della carenza fisica, non vedo entusiasmo, la voglia e la cattiveria di giocarsi queste partite. Io credo che Fonseca non sia contento di questa squadra che allena- Anche lui. però, deve dare delle risposte sul campo”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non è una grande squadra, è una normale da settimo posto. Le aspettative sono state eccessive, il monte stipendi conta poco, non è direttamente proporzionale alla forza della rosa. Ad oggi non capisco ancora come gioca, quale sia la sua caratteristica. Contro l’Udinese, però, dico che vincerà “.