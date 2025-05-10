Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Paolo Marcacci (Radio Radio Mattino - 104,5): "Penso che con l'Atalanta possa esserci una chance per Pisilli. Con questo atteggiamento tattico acquisisci maggiore dinamismo. Il risultato di ieri tra Bologna e Milan cambia anche un po' i ragionamenti e rimette in corsa i rossoneri".

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104,5): "Farioli non sarà allenatore della Roma. Chiediamo scusa a tutti, era un tranello e tutti hanno rilanciato il nome di Farioli. Abbiamo divulgato un'indiscrezione. La Roma ha effettuato solo un sondaggio 6 mesi fa ma non si è fatto più nulla. Ce lo ha detto l'allenatore stesso. Credo che i Friedkin faranno un bel colpo di scena".