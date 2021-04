‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Dzeko non è più lui dalla questione fascia, la Roma si è fatta male da sola”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Da quando gli hanno tolto la fascia da capitano, Dzeko non è più lui. La Roma si è fatta male da sola”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Sassuolo si è salvato troppo presto, ma giocando tranquillo ogni tanto la partita la azzecca. La Roma ha l’occasione di ripartire in campionato. Dicono che Pedro sia tornato in forma, ma a me non sembra. Mancano undici partite, non è da escludere niente nella corsa Champions”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non è la fascia da capitano ad aver inciso su Dzeko. Basta questo per far crollare un giocatore?”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Caso Dzeko? L’allenatore non si dovrebbe mettere sullo stesso piano del giocatore e litigare con lui”.