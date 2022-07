‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Dybala ha detto sì alla Roma venerdì”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dybala è un acquisto stratosferico. La Roma fa un cambio pazzesco, lui è uno dei 4 giocatori più forti del nostro campionato, per la gioia di Mourinho con tutti i suoi difetti ma anche i tanti pregi".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dybala alla Roma cambia le carte in tavola del campionato. Non dico per lo scudetto, ma la Roma ora è da posto Champions. Dybala se sta bene per me è il più forte giocatore della Serie A. Non oso immaginare in quanti andranno a prenderlo in aeroporto"

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104.5): "Adesso dicono che Dybala ha detto sì alla Roma stanotte. Vi continuo a ripetere che l'accordo è arrivato venerdì. Con lui arriva un fenomeno in campo e anche a livello media. E, ad oggi, Zaniolo resta in giallorosso, anche se poi con i tanti soldi di de Light la Juve può tornare sotto per lui ".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Dybala è un gran colpo, con lui la Roma fa un grande salto di qualità. Lui e Abraham coppia fantastica. Vanno fatti gli applausi ai Friedkin".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Adesso va trovata una collocazione tattica, a meno che non vada via Zaniolo. Mourinho adesso non può più nascondersi: l'obbiettivo minino è arrivare tra le prime quattro".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Non capisco ancora oggi come ha fatto la Juventus a perdere a zero uno come Dybala. E' una cosa assurda. Zaniolo ancora non vale i 50 milioni che vuole la Roma, due amichevoli non possono farmi cambiare idea. Con Dybala se resta anche Zaniolo la Roma parte tra le primissime del campionato".