‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Fossi in Friedkin riporterei subito Totti nella Roma”, MELLI: “La liberazione, fate festa”

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Oggi può essere il Natale di Roma. Di Pallotta non dirò più niente, ormai è il passato. Di lui mi resterà in testa un interrogativo: ma se vendi tutti i giocatori migliori, perché hai un grande negativo? Vedo e leggo che tanti tifosi ora tornano a seguire la squadra con più voglia. Friedkin ora deve ristrutturare meglio il club e ci deve stare uno della proprietà presente a Trigoria. Ora c’è da scegliere il nuovo D.S.. Io cercherei di riportare subito Totti nella Roma, e riaprirei gli allenamenti ai tifosi. Stasera l’assenza di Smalling è pesante”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Oggi è il giorno della liberazione della Roma, i tifosi devono fare festa. Uno che mette sul piatto oltre 500 milioni, vuol dire che vuole far tornare la Roma una squadra competitiva ad alti livelli. E riporterei la Roma alla data di nascita giusta. Ci deve essere un’operazione di rilancio degli entusiasmi, del rapporto che la Roma ha sempre avuto nella storia con i suoi tifosi, unico al mondo, che in questi ultimi anni si è perso. Lo spirito di chi va in campo contro il Siviglia deve essere che stasera rinasce la Roma. L’alba di una società che si era buttata via. Non è facile come partite”

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi arrivano una serie di feedback interessanti su Friedkin dai quali si evince che con lui la Roma potrebbe aver trovato finalmente l’uomo giusto. Lui è uno che investe molto. Poi c’è da vedere la situazione stadio. Vorrà mettere base a Roma per alcuni suoi interessi, come il cinema e il turismo. Mi dicono che ha obiettivi importanti. La Roma ha trovato di meglio rispetto a Pallotta”.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono curioso di vedere come agirà Friedkin. la cosa più importante da fare è saper generare ricavi per rendere la Roma sempre più competitiva, anche se dobbiamo dire che negli anni lo è sempre stata anche se non ha vinto trofei”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tra i problemi che ci sono stati nella Roma è l’identificarsi in un vero e proprio dirigente. Pallotta e Baldini mai presenti a Roma. Ora con l’arrivo di Friedkin sembra il segno di una liberazione ed il fatto che il figlio sarà presente a Roma già un punto di merito in più. Stasera sarà una partita difficile, ma la Roma è assolutamente in grado di vincerla”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il comunicato ufficiale determina che stasera è la prima partita dell’era Friedkin. La gara contro il Siviglia non sarà facile.