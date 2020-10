‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Alla Roma è stato proposto Branca come ds, ma verrà Paratici”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Alla Juve andrà Cherubini, con Paratici che verrà alla Roma come ds. Ieri alla Roma è stato proposto anche Marco Branca. Alla fine del calciomercato la Roma mi sembra un po’ più equilibrata”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma si è rinforzata in difesa, ma dipenderà tutto da Dzeko in attacco. Se lui gioca e segna come sa, la Roma può cercare di lottare per il quarto posto. Con Benevento bisogna azzerare i dubbi visti in campo nelle gare di Verona e Udine”.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha un giusto mix tra giovani e giocatori esperti, ma come molte squadre. Forse sul mercato bisognava fare qualcosa in più per il terzino destro. Kasrdorp è debole dal punto di vista fisico e anche Santon non dà garanzie”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “I dubbi della Roma sono suelle fasce, qualcosa poteva fare di più sul mercato. La Campagna acquisti è stata intelligente, ha fatto quello che doveva e poteva fare. Con Zaniolo la Roma sarebbe stata da quarto posto, così come sta se lo deve lottare fino alla fine sperando che qualcuno stecchi. La cosa importante, poi, quella di avere maggior certezza sull’allenatore. Le voci continue di un sostituto non fanno bene alla squadra”.