‘RADIO PENSIERI’, DI GIOVAMBATTISTA: “Alcune società stanno nascondendo giocatori positivi”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ilario Di Giovambatista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Da qui al 28 maggio la parola d’ordine è ‘nascondere’ i contagiati. Alcune società già lo stanno facendo… Se dico certe cose è perché le so, mica sono scemo. Non ho le prove altrimenti farei nomi, ma mi fido delle mie fonti”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il via agli allenamenti di gruppo è una notizia positiva per la ripresa. Il fatto che i positivi verranno lasciati fuori, vorrà dire che ci saranno alcune squadre penalizzate”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sulla ripresa o meno del campionato io sono ancora in attesa di capire. Andiamo per gradi, però oggi almeno c’è una data dove si potrà capire meglio. Non vedo l’ora che ricominci il calcio, almeno non parliamo più di queste cose”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Aspettiamo questa settimana, fondamentale per capire se il campionato e l’attività può riprendere o meno. Tutti cantano vittoria, ma secondo me è ancora presto”.